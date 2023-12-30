Як швидко прибрати дім: три головні правила, яких варто дотримуватися

Для того, щоб прибирання дому займало мінімум часу, потрібно це робити регулярно. Проте бувають ситуації, що всюди безлад, якого треба позбутися якнайшвидше. У таких випадках допоможуть поради експертів.

Швидке прибирання будинку не означає неякісне очищення. Хоча воно ідеально підходить у випадку, коли гості ось-ось будуть. Дотримуйтеся цих трьох правил – і дім буде швидко чистий.

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Спочатку зберіть сміття

Час від часу на обідньому столі чи на тумбах у спальні ми залишаємо обгортки від печива, фруктові шкірки чи пакунки з посилок, купу вже не потрібного паперу тощо.

Візьміть великий сміттєвий пакет чи бак і швидко позбирайте сміття у всіх кімнатах. Здається, що це досить дивний лайфхак, але він дуже економить час. Коли ви ходите з пакетом у руках, то одразу збираєте все сміття на місці. Люди, які ходять на кухню чи до коридору по сто разів, щоб викинути непотріб, витрачають набагато більше часу.

Покладіть на місце всі "безпритульні" речі

У звичайні дні багато речей на поверхнях здаються непомітними, та насправді вони створюють чималий безлад. Зберіть всі зайві речі, які лежать чи стоять не на своєму місці, й поверніть їх "додому".

Зосередьте на місцях загального користування, як-от кухня чи коридор. Саме там ми часто залишаємо зайві речі зовні, коли кудись спішимо.

Швидко все пропилососьте

Після того, як ви витрете всі поверхні, беріть пилосос. Коли часу обмаль, не переміщуйте меблі й не старайтеся зловити пил далеко під ліжком. Зосередьтеся на видимих місцях, зокрема, в коридорі, на кухні та спальні, а також у вітальні, якщо вона є.

Швидке прибирання у домі / Фото Pexels