Усамітнений, але близько до міста: продають затишний дерев'яний будиночок у сільському стилі

Будиночок 19-го століття в Бетесді, штат Огайо, продають за скромні 237 тисяч доларів. Хатина особлива тим, що вона розташована в максимально приватному й спокійному місці, хоча до міста їхати лише кілька хвилин.

Територію, де розміщений будинок, оточує багато дерев. Через те виникає ілюзія, що він розташований десь у селі, що далеко від міста.

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З дороги хатину не видно зовсім, як і господар не бачить нічого, що відбувається за межами ліска. Та всього за дві хвилини дорогою вниз є продуктовий магазин, заправна станція тощо.

Деталі інтер'єру нагадують про минулу епоху

Деякі частини будинку датуються ще 1820 роком з надбудовою, зробленою на початку 1980-х років. Хатина вміщує дві спальні та одну ванну кімнату на 215 квадратних метрах житлової площі.

Спальня та обідня зона є частиною оригінального будинку та має дерев'яні стіни й стелі. А вітальня, кухня, ванна кімната та інші житлові приміщення є частиною добудови та мають сучасніші стіни, підлогу та сантехніку.

Будинок візуально поділений на старовинну та більш сучасну частини / Фото Mark Campbell

"Добудову зробили зі смаком. Будинок "у чудовій формі" та все ще зберігає свою автентичність", – каже агентка Ліндсі Мейнард. З обох боків будинку є продовжені дахи, під якими облаштували відпочинкові зони. Відпочивати там і милуватися природою – просто ідеально.

Окрім головного будиночка, ще є дві господарські будівлі, два гаражі, один з яких – облаштований під майстерню. Гаражі обігріваються, там є електрика.