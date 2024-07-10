Життя на колесах: як сім'я з чотирьох осіб живе в маленькому фургоні

Британка Емілі живе у фургоні разом зі своїм чоловіком та двома дітьми. І хоч помешкання досить тісне, жінка знайшла в ньому одну велику перевагу.

Звичайно, коли сім'я живе в невеликому просторі, часто утворюється безлад. Та Емілі каже, що прибирати маленьку площу набагато легше.

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Як сім'я живе у фургоні

Жінка записала відео про життя на колесах і показала, як відбувається прибирання

Це день перезавантаження фургона. Сьогодні ми глибоко чистимо його всередині та зовні. Одна з 12 трильйонів причин, чому я люблю караванінг, – це швидке прибирання,

– поділилася мама двох дітей.

Спочатку Емілі почала з вітальні, прибрала речі та витерла всі поверхні, а потім пішла до спальні, щоб застелити ліжка. У спальні було одне двоспальне ліжко з одного для Емілі та її чоловіка та двоярусні ліжка для її дітей.

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Потім вона попилососила кімнати й пішла прибирати кухню. У цей час її чоловік чистив фургон зовні.

Коли я жила в будинку, мені потрібен був цілий день, щоб глибоко прибрати весь будинок. Я просто люблю це місце – у фургоні ви можете зробити все приблизно за годину,

– розповіла жінка.

У коментарях під відео один користувач написав, що він навпаки трейлер прибирає дуже довго. Адже через обмежений простір будинки на колесах більше забруднюються. Тож кожен обирає те, що зручніше.