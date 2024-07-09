Жінка розповіла, що будівництво житла їхнє подружжя розпочало за пів року до початку повномасштабного вторгнення. Найперше вони шкодують про те, що не подбали про укриття.

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П'ять помилок, які допустило подружжя під час ремонту

Не зробили укриття в цоколі. Пара закликає всіх, хто зараз будує житло, не повторювати цієї помилки Не збудували з цегли весь будинок.

"Якби можна було вернути час назад, то ми збудували б весь будинок з цегли. Це надійний та екологічний матеріал", – зазначила жінка.

Не продумали терасу та ґанок заздалегідь, тому довелося доробляти. Перголи та маркізи для тераси дуже дорогі. Дах продовжити було б дешевше. Встановили мало панорамних вікон. На відео видно, що вікно в підлогу є в кухні-вітальні, але власниця каже, що в спальні про це не подбали. Будувалися на сильному схилі без достатнього бюджету. Сильний схил – дорожчий фундамент.

Помилки, про які пара шкодує: дивіться відео

Коментатори поділилися своїм досвідом будівництва, зазначивши, що підвал з міцними стінами справді ніколи не буде зайвим. Ті, хто подбали про нього, під час повномасштабного вторгнення надають прихисток місцевим жителям. А після війни, кажуть, використовуватимуть як місце для зберігання.