Як зробити холодну, сіру кімнату затишною: 5 ідей від дизайнерів

Не можна заперечувати незмінну популярність сірих кімнат. Проте сучасні колірні тенденції зосереджені на більш яскравих палітрах, які дарують відчуття комфорту та затишку,

Будь-яку кімнату можна наповнити теплом, навіть холодну сіру. Дизайнери розповіли 5 ідей, які легко втілити, щоб кімната стала затишнішою.

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Додайте дерева

Артем Кроповінський, дизайнер інтер'єру з Нью-Йорка, радить "додати натуральне дерево та текстури в сіру кімнату. Дерев'яна підлога, столи, полиці чи рами сприяють затишку".

У цій сучасній їдальні витончені дерев'яні панелі прикрашають склепінчасту стелю. Це створює елегантний контраст із сіро-чорною гамою та додає тепла.

Інші натуральні матеріали, які мають схожий ефект, – коричнева шкіра та вовна землистих тонів.

Стеля, оббита деревом / Фото Kimberly Harrison Interiors

Зробіть яскравий або нейтральний акцент

Використовуйте кольори теплих відтінків, наприклад рожевий, гірчично-жовтий, темно-бордовий або карамельний, щоб додати трохи тепла та контрасту холодному сірому.

Якщо ви не любите яскраві кольори, то більш заспокійливі та нейтральні тони, такі як кремовий, бежевий і коричневий, також додають затишку.

Додайте текстилю

Це може бути що завгодно: м'які подушки, пуфи, килими, пледи, плетені ящики, картини тощо.

У цій сірій вітальні дизайн насичений красивою палітрою приглушених кольорів із поєднанням контрастних матеріалів. Прохолодна сіра фарба створює ідеальний фон для барвистої стіни галереї, а м'яка кремова оббивка та світлі дерев'яні елементи створюють елегантний контраст із сірими стінами. Цей простір має домашній затишок і водночас елегантний і сучасний дизайн, який забезпечує ідеальний баланс між теплом і прохолодою.

М'які речі додають тепла й затишку / Фото Jon Day Photography

Придбайте рослини

Рослини в горщиках здатні змінити вигляд кімнати. Поєднання зеленого та сірого створює свіжу та вишукану колірну пару.

Прикрасити прохолодну сіру кімнату колекцією найкращих кімнатних рослин – це швидкий та простий спосіб зробити простір більш теплим і привабливим.

Правильно підберіть освітлення

Завжди варто враховувати, скільки природного світла є в кімнаті. Наприклад, прохолодна сіра кімната, яка отримує багато природного світла, автоматично буде здаватися теплішою та світлішою, ніж простір, де світла не вистачає.

Якщо природного світла мало, то слід встановити багато штучного: від затишних настільних ламп у вітальні до розумних настінних світильників на кухні.