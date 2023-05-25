Як зробити холодну, сіру кімнату затишною: 5 ідей від дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Не можна заперечувати незмінну популярність сірих кімнат. Проте сучасні колірні тенденції зосереджені на більш яскравих палітрах, які дарують відчуття комфорту та затишку,
Будь-яку кімнату можна наповнити теплом, навіть холодну сіру. Дизайнери розповіли 5 ідей, які легко втілити, щоб кімната стала затишнішою.
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Додайте дерева
Артем Кроповінський, дизайнер інтер'єру з Нью-Йорка, радить "додати натуральне дерево та текстури в сіру кімнату. Дерев'яна підлога, столи, полиці чи рами сприяють затишку".
У цій сучасній їдальні витончені дерев'яні панелі прикрашають склепінчасту стелю. Це створює елегантний контраст із сіро-чорною гамою та додає тепла.
Інші натуральні матеріали, які мають схожий ефект, – коричнева шкіра та вовна землистих тонів.
Зробіть яскравий або нейтральний акцент
Використовуйте кольори теплих відтінків, наприклад рожевий, гірчично-жовтий, темно-бордовий або карамельний, щоб додати трохи тепла та контрасту холодному сірому.
Якщо ви не любите яскраві кольори, то більш заспокійливі та нейтральні тони, такі як кремовий, бежевий і коричневий, також додають затишку.
Додайте текстилю
Це може бути що завгодно: м'які подушки, пуфи, килими, пледи, плетені ящики, картини тощо.
У цій сірій вітальні дизайн насичений красивою палітрою приглушених кольорів із поєднанням контрастних матеріалів. Прохолодна сіра фарба створює ідеальний фон для барвистої стіни галереї, а м'яка кремова оббивка та світлі дерев'яні елементи створюють елегантний контраст із сірими стінами. Цей простір має домашній затишок і водночас елегантний і сучасний дизайн, який забезпечує ідеальний баланс між теплом і прохолодою.
Придбайте рослини
Рослини в горщиках здатні змінити вигляд кімнати. Поєднання зеленого та сірого створює свіжу та вишукану колірну пару.
Прикрасити прохолодну сіру кімнату колекцією найкращих кімнатних рослин – це швидкий та простий спосіб зробити простір більш теплим і привабливим.
Правильно підберіть освітлення
Завжди варто враховувати, скільки природного світла є в кімнаті. Наприклад, прохолодна сіра кімната, яка отримує багато природного світла, автоматично буде здаватися теплішою та світлішою, ніж простір, де світла не вистачає.
Якщо природного світла мало, то слід встановити багато штучного: від затишних настільних ламп у вітальні до розумних настінних світильників на кухні.