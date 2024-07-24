Який колір штор обрати, якщо стіни сірі: 7 найкращих відтінків

У пошуках найкращого кольору для штор можна заплутатися. Адже відтінків, які гарно поєднуються із сірим є безліч. Та дизайнери вирішили спростити нам задавдання і назвали 7 найкращих тонів з власного досвіду.

Сірий насправді є ідеальним фоном для нейтральних відтінків. Та він чудово «працює» і з більш насиченими пігментованими відтінками. Словом, деякі комбінації можуть вас здивувати.

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Темно-синій



Вітальня із сірими стінами та синіми шторами / Фото Claudia Casbarian

Один із способів роботи з сірим – це пошук повного контрасту. Якщо стіни світлого відтінку, спробуйте додати темного, як-от штори глибокого синього відтінку.

Жовтий

Вітальня з жовтими шторами та синіми жалюзями / Фото Vanessa Arbuthnott

Сонячно-жовтий колір може додати ідеальну дозу тепла в прохолодну сіру кімнату, як у цій схемі, наведеній вище. Проте важливо шукати відтінок ближчий до гірчичного.

Темно-сірий

Монохромна вітальня / Фото Studio Sven

Як у випадку з будь-яким кольором стін, монохромний варіант (тон в тон) завжди актуальний.

Волошковий

Сіра вітальня з блакитними шторами / Фото JLayton Interiors

Блакитні тони часто зустрічаються в більш холодних сірих інтерʼєрах. Тому штори волошкового відтінку стануть чудовим доповненням до блідого відтінку.

Смарагдовий

Офіційна їдальня з сірими стінами і зеленими шторами / Фото Inside Stories

Цей коштовний відтінок стане чудовим акцентом у вітальні чи офіційній їдальні. Якщо ви хочете створити елегантний простір, то обирайте саме смарагдовий.

Вершковий

Сіра вітальня з нейтральними шторами / Фото Park & ​​Oak

Якщо ваші стіни темно-сірі, то треба додати світлішого відтінку, наприклад вершковий чи вівсяний.

Білий

Вітальня з сірими стінами та білими шторами / Фото Inside Stories

Ви можете обрати просто білі штори, які власне актуальні завжди. У цій вітальні вони двоколірні, як і вікна, що однозначно цікавіше.