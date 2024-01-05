У 2010-х роках сірий був основним кольором, але потім його популярність знизилася. Дизайнери кажуть, що люди просто втомилися від холодних відтінків. Тепер більшість віддає перевагу теплим тонам: бежевому, кремовому, молочному тощо.

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Чи варто використовувати сірий у дизайні в 2024 році

За словами експертів, сірий – універсальний колір, який продовжує відігравати ключову роль у дизайні.

Американська дизайнерка Кеті Куо каже, що сірий – це просто чудовий колір, і він безсумнівно залишається в тренді, якщо використовувати його в помірних кількостях.

"Якщо ви любите сірий колір і ретельно підбираєте колірну гаму та меблі, немає жодних причин відмовлятися від сірого інтерʼєру", – каже Кеті.



Спальня у м'яких сірих відтінках / Фото Farrow & Ball

Проте варто визнати, що зараз сірий колір справді не такий популярний, як колись.

"Роками сірий колір домінував у нейтральних інтерʼєрах, але тепліші тони повернулися. У 2024-му вони теж будуть популярнішими за холодні, як-от сірий", – зауважує експертка з кольорів Ешлі МакКоллум.



Вітальня у сірому та сіро-зеленому відтінках / Фото Ti Archive

Дизайнери радять обирати той нейтральний колір, який вам подобається. У випадку, якщо ви хочете створити теплий інтер’єр з використанням сірого, то зверніть увагу на його теплі відтінки. Наприклад, у 2023 році став популярним дуже красивий сіро-коричневий тон. Це ідеальний варіант як фон для насичених меблів чи яскравого декору.