Як використати сіро-блакитний у дизайні: три ідеї для затишного інтер'єру

Сірий колір вже не так люблять у дизайні, як раніше, коли був популярним строгий мінімалізм. Проте його ніжні відтінки зараз є справжніми фаворитами серед пастельних тонів.

Виробники фарб почали переосмислювати сірий відповідно до потреб клієнтів, і так створили чудові теплі відтінки, як-от сіро-коричневий (тренд 2023 року) і сіро-блакитний. Чудовим прикладом другого відтінку є Beacon Grey від Benjamin Moore. Дізнайтеся, як можна використати сіро-блакитний у різний спосіб.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

У парі з білим на кухні

Сучасна біла кухня із сіро-блакитними шафами / Фото Think Chic Interiors

Оскільки Beacon Grey – м'який відтінок, який не є різким, він добре поєднується з класичним білим. Таку комбінацію можна використовувати в дизайні сучасної кухні, що створить свіжий і позачасовий вигляд. Не забудьте про дерев'яні акценти оригінального кольору та латунні деталі.

У заспокійливій спальні

Замість сірої фарби можна обрати сіро-блакитну / Фото Future

Блакитний відомий як один із найбільш заспокійливих кольорів, тому вибір сіро-блакитного відтінку є ідеальним саме для спальні. "Beacon Grey – чудовий і заспокійливий колір для спальні, який поєднується з чистою білою постільною білизною та зеленими, синіми та сірими кольорами", – кажуть дизайнери.

Як доповнення ви можете обрати лаконічний декор або ж навпаки контрастні меблі яскравих відтінків.

Як фон для яскравих меблів та декору у вітальні

Розкішний дизайн вітальні із сіро-блакитними стінами / Фото Future

Попри те, що блакитно-сірий є досить стриманим кольором, це не означає, що він не підходить для створення ефектних дизайнів. Цей відтінок може слугувати чудовим тлом для яскравих меблів та декору, як у вітальні вище. За словами дизайнерів, найкраще цей підхід працює у гостьових кімнатах, ванних та передпокоях.