Производители красок начали переосмысливать серый в соответствии с потребностями клиентов и так создали замечательные теплые оттенки такие как серо-коричневый (тренд 2023 года) и серо-голубой. Отличным примером второго оттенка является Beacon Grey от Benjamin Moore. Узнайте как можно использовать серо-голубой различными способами.

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В паре с белым на кухне

Современная белая кухня с серо-голубыми шкафами / Фото Think Chic Interiors

Поскольку Beacon Grey мягкий оттенок который не является резким он хорошо сочетается с классическим белым. Такую комбинацию можно использовать в дизайне современной кухни что создаст свежий и вневременной вид. Не забудьте о деревянных акцентах оригинального цвета и латунные детали.

В успокаивающей спальне

Вместо серой краски можно выбрать серо-голубую / Фото Future

Голубой известен как один из самых успокаивающих цветов поэтому выбор серо-голубого оттенка является идеальным именно для спальни. "Beacon Grey замечательный и успокаивающий цвет для спальни который сочетается с чистым белым постельным бельем и зелеными синими и серыми цветами" говорят дизайнеры.

В качестве дополнения вы можете выбрать лаконичный декор или же наоборот контрастную мебель ярких оттенков.

Как фон для яркой мебели и декора в гостиной

Роскошный дизайн гостиной с серо-голубыми стенами / Фото Future

Несмотря на то что голубовато-серый является достаточно сдержанным цветом это не означает, что он не подходит для создания эффектных дизайнов. Этот оттенок может служить прекрасным фоном для яркой мебели и декора как в гостиной выше. По словам дизайнеров лучше всего этот подход работает в гостевых комнатах ванных и прихожих.