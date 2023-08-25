Що таке скандинавський мінімалізм: ви назавжди закохаєтесь у цей стиль

Скандинавський мінімалізм – це простий практичний підхід до дизайну. Метою цього стилю є створити інтер'єр з мінімальною кількістю декору, який би наближував людину до природи.

Скандинавський дизайн продовжує набирати популярність через свою просту вишуканість, до якої тепер прагнуть усі. Дізнайтеся більше про цей заспокійливий стиль дизайну та про те, як використовувати його в інтер'єрі.

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Ключові ознаки скандинавського мінімалізму

На відміну від деяких стилів дизайну, скандинавський мінімалізм не має точних орієнтирів. Це стиль, який відкритий для експериментів, відтак кожен простір створюють унікальним.

Однак деякі ключові ознаки все ж є. Наприклад, функціональність. Кожен предмет або елемент декору в кімнаті повинен мати своє призначення. Якщо справді дотримуватися цього правила, то у приміщенні залишиться дуже мало меблів та речей, які справді будуть корисні.

Їдальня у стилі скандинавського мінімалізму / Фото The Spruce

Варто зрозуміти, що мала кількість предметів не робить простір холодним. Навпаки, скандинавський мінімалізм вирізняється комфортом і затишком. Використовуйте такі матеріали, як: дерево, камінь, вовна, бавовна тощо. Встановлюйте великі вікна, щоб до кімнати потрапляло багато природного світла.

Для скандинавського мінімалізму характерні якісно виготовлені предмети й меблі, які прослугують багато років. Не треба купувати модні речі, ставте акцент на довговічність та функціональність.

Чим скандинавський мінімалізм відрізняється від звичайного мінімалізму

Мінімалістичний дизайн зосереджується на чистих лініях, простих, функціональних елементах і простих колірних палітрах. Дизайн кімнати часто виконують у чорно-білому кольорі з геометричними візерунками та чіткими деталями. У мінімалізму використовують такі матеріали, як: метал, лак, мармур та інші.

Скандинавський мінімалізм також зосереджується на простоті та функціональності, але він натхненний природою. Дизайн кімнати виконують у кремово-білому, нейтрально-коричневому та сірому кольорі, а також у м'яких пастелях (шавлія, блакитний) які зустрічаються в природі. У скандинавському мінімалізмі використовують натуральні матеріали.



Вітальня з текстильними деталями додає затишку / Фото Stocksy

Якщо ви хочете змінити стиль дизайну у своїй кімнаті на скандинавський мінімалізм, то для початку дизайнери радять "позбутися безладу". Тобто потрібно прибрати усі зайві речі, які не виконують важливої функції. Потім ви можете перефарбувати кімнату у вищеперелічені тони та придбати якісні меблі з природних матеріалів.