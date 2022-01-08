Про це повідомив директор компанії M4U Володимир Даниленко. Зібрали найголовніше.

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За словами експерта, темпи зростання цін у 2022 році уповільняться до 12 – 15%.

Припускаю, що завдяки новій пропозиції рівень "розпроданості" до кінця 2022 року знизиться до показника 2019 року – 40 – 45%. Це станеться, якщо економіко-політичний контекст як мінімум не стане гіршим, а тенденція поліпшення роботи дозвільної системи в будівництві триватиме,

– говорить Даниленко.

Від чого залежить ціна

Прогнози на 2022 рік об'єднані однією тезою – варто підготуватися як до зростання цін, так і до їх зниження. Щоправда, такі стрибки, як у 2021 році малоймовірні.

Експерти вважають:

ціни зростуть, на них вплине вартість енергоресурсів та рівень інфляції.

ціна квадратного метра житла у столиці зросте на 10 – 15%.

ситуація на ринку може хитнутися в будь-який бік. Є імовірність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу.

вартість будівництва може зрости на 10 – 15%, а через те, що можливості бізнесу здійснювати капітальні інвестиції вичерпані й він змушений буде або підняти вартість житла в межах статистичної похибки, або знизити, можуть виникнути проблеми.

Що буде з ціною на вторинному ринку у 2022 році

На початку 2022 року квартири у великих містах можуть подорожчати на 5%. Від попиту на ринку залежатиме вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

На думку президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, підвищення ціни насамперед зачепить квартири площею 35 – 50 квадратних метрів, що в найбільшому попиті.