Скільки коштує комуналка в Європі: країни з найдорожчими та найдешевшими тарифами

Європейські країни, як і Україна, готуються до суворої зими. Поступова відмова від постачання російських енергоносіїв призвела до зростання цін на газ та електроенергію в багатьох державах.

Скільки коштують комунальні послуги в країнах Європи, і як перед опалювальним сезоном змінилися ціни на газ та електрику проаналізував портал Numbeo. Розповідаємо про поточну ситуацію.

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Скільки у 2022 році коштує комуналка в Європі

Найвищі тарифи

Якщо брати вартість комунальних послуг із розрахунку на квартиру площею 85 квадратів, то найдорожча комуналка станом на вересень в Естонії – 260 євро. У суму входить:

вартість електрики,

опалення,

води,

вивезення сміття.

У серпні вартість цін на електрику та газ у країні зросла на 26% та 35% відповідно.

У Німеччині минулого місяця тарифи на газ для побутових споживачів зросли на 29%, а на електрику – на 12%. Таким чином, комуналка коштує німцям в середньому 242 євро.

Схожа ситуація у Латвії та Австрії. У вересні мешканця доводиться платити 238 та 237 євро відповідно. При цьому у Латвії газ подорожчав на 2% впродовж серпня, а електрика – на 16%. В Австрії, навпаки, відчутніше подорожчав газ – на 11%.

Замикає п'ятірку країн із найвищою вартістю комунальних послуг Чехія: станом на вересень її мешканці платять у середньому 221 євро. Тарифи на електрику в країні практично не зросли, а ось газ подорожчав на 25%.



Тарифи на комуналку в Європі / Інфографіка "Слово і Діло"

Найсильніше подорожчання тарифів відчули у Греції. У серпні вартість газу для побутових споживачів зросла на 41%, а електрики – на 34%. Станом на вересень комуналка в Греції коштує 190 євро.

Країни із помірними тарифами

У Польщі комунальні послуги зараз коштують близько 184 євро на місяць.

В Угорщині сплачують 129 євро. При цьому тарифи на газ у країні не зростали, а на електрику – взагалі знизилися на 2%.

В Україні вартість комуналки одна із найнижчих у Європі – сумарно 84 євро станом на вересень. І протягом цього опалювального сезону тарифи не зростатимуть.