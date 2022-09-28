Сколько стоят коммунальные услуги в странах Европы, и как перед отопительным сезоном изменились цены на газ и электричество, проанализировал портал Numbeo. Рассказываем о текущей ситуации.

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Сколько в 2022 году стоит коммуналка в Европе

Самые высокие тарифы

Если брать стоимость коммунальных услуг в расчете на квартиру площадью 85 квадратов, то самая дорогая коммуналка по состоянию на сентябрь в Эстонии – 260 евро. В сумму входит:

стоимость электричества,

отопления,

воды,

вывоз мусора.

В августе стоимость цен на электричество и газ в стране выросла на 26 и 35% соответственно.

В Германии в прошлом месяце тарифы на газ для бытовых потребителей выросли на 29%, а на электричество – на 12%. Таким образом, коммуналка стоит немцам в среднем 242 евро.

Похожая ситуация в Латвии и Австрии. В сентябре жильцу приходится платить 238 и 237 евро соответственно. При этом в Латвии газ подорожал на 2% в течение августа, а электричество – на 16%. В Австрии, напротив, ощутимее подорожал газ – на 11%.

Замыкает пятерку стран с высокой стоимостью коммунальных услуг Чехия: по состоянию на сентябрь ее жители платят в среднем 221 евро. Тарифы на электричество в стране практически не выросли, а вот газ подорожал на 25%.



Тарифы на коммуналку в Европе / Инфографика "Слово и Діло"

Самое сильное удорожание тарифов ощутили в Греции. В августе стоимость газа для бытовых потребителей выросла на 41%, а электричества – на 34%. По состоянию на сентябрь коммуналка в Греции стоит 190 евро.

Страны с умеренными тарифами

В Польше коммунальные услуги сейчас стоят около 184 евро в месяц.

В Венгрии платят 129 евро. При этом тарифы на газ в стране не росли, а на электричество вообще снизились на 2%.

В Украине стоимость коммуналки одна из самых низких в Европе – суммарно 84 евро по состоянию на сентябрь. И в течение этого отопительного сезона тарифы не будут расти.