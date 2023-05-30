Ідеальне місце, щоб будувати будинок мрії: скільки коштує територія

Втекти від гучного світу та потрапити у теплі обійми природи мріє багато хто. Для ідеального усамітнення шотландська природа створила цей острів.

Безлюдний крихітний острів викликав справжній бум на ринку нерухомості. Скільки коштує така розкіш, ділимось далі.

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Скільки коштує безлюдний острів у Шотландії

Маленький незаселений шотландський острів розташувався у неймовірній природній перлині, в місці особливого наукового інтересу на узбережжі Борг. Площа суходолу складає 25 акрів та може похвалитися чудовими гальковими пляжами, найбільшою колонією морських птахів у районі Стюартрі, рідкісними рослинами, зокрема льоном, морською лавандою, запашною орхідеєю, та ставком, який створений для забезпечення водою худоби та дикої природи.



Берегова лінія / Фото House beautiful

Цікаво, що вартість приватного острова менша, ніж квартира в Лондоні. Єдиний мінус: на території немає будівель або житла, проте ви можете легко дослідити місцину з місцевою владою та спланувати на ній забудову.

Острів Барлокко знаходиться у справді приголомшливому місці поблизу Кірккудбрайта в Дамфрісі та Гелловеї та в зоні наукового інтересу як з геологічної, так і з біологічної точки зору. Бути власником шотландського приватного острова, де ви можете втекти від шуму повсякденного життя та насолоджуватися тишею і спокоєм серед найкрасивіших краєвидів, це дуже романтично,

– ділиться агент з нерухомості.

Галькова берегова лінія – це ідеальне місце для відпочинку біля водойми, купання та плавання на човні. А пікнік на березі – справжня мрія для жителів гучних міст.



Безлюдний острів / Фото House beautiful

Агенти з нерухомості кажуть, що на безлюдний острів є великий попит на внутрішньому і міжнародному ринку. Вартує така розкіш 176 тисяч доларів.