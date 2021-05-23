Скільки коштує квартира біля метро у Києві: свіжі дані по районах

У Києві потенційні покупці найчастіше шукають житло в пішій доступності від метро. Це дозволяє заощадити масу часу, адже у години пік дороги столиці скуті заторами.

Квартири у будинках, побудованих неподалік від станцій метро, обходяться дорожче. Скільки коштує житло поблизу найбільш популярного виду транспорту у Києві – читайте нижче.

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Які ціни на хрущовки

У Києві цей вид житла залишається одним з найбільш доступних. На Борщагівці двокімнатну хрущовку можна купити за 35-42 тисячі доларів. У тому ж Святошинському районі в подібних будинках поблизу метро за квартиру доведеться викласти близько 50 тисяч доларів.

На ДВРЗ у Дарницькому районі двокімнатна хрущовка обійдеться в 35-40 тисяч доларів, а в пішій доступності до метро – від 47 тисяч доларів.

Двокімнатну хрущовку біля Ботанічного саду на Печерську (близько 30 хвилин пішки до метро) можна купити за 50-60 тисяч доларів, а біля метро – за 75-85 тисяч доларів.

Метро – найпопулярніший вид транспорту в українській столиці / Фото Pixabay

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Скільки коштує квартира в новому будинку

Порівняти ціну на квартири у нових будинках набагато складніше, ніж у старому житловому фонді. Це пов'язано з тим, що типових проєктів у новобудовах немає. Ціна за квадратний метр житла залежить від багатьох нюансів (матеріали, планування, інфраструктура, етап будівництва, наявність дозвільних документів, ім'я забудовника та ін.).

Однак сайт stroyobzor оприлюднив статистику цін в усіх київських районах, а також окремо вартість житла у будинках біля метро.

Ціна біля метро за квадратний метр (у доларах):

Квартири біля метро обходяться дорожче на 30-50% / Інфографіка stroyobzor

Середня ціна квадратного метра в доларах у новобудовах Києва за районами:

Як зазначив глава комітету інформаційних технологій та аналітики Асоціації фахівців із нерухомості України Едуард Бразас, у Києві ціна квартири в пішій доступності до метро на 10-30% вища, ніж в інших будинках.