Продавці почали знімати житло з продажу. З чим пов'язаний такий хід розповів рієлтор АН KDU Realty Group Олег Карлінський.

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Чому у Києві квартири знімають з продажу

За словами Карлінського, власники, для яких продаж не є терміновим, знімають об'єкти з продажу, очікуючи зростання цін на 10-15% майбутньої осені.

Він уточнив, що цього року переваги покупців дещо змінилися. Раніше попит мали дешеві гостинки й хрущовки по 25-30 тисяч доларів у спальних районах.

Цього року українці шукають житло новіше – квартири у будинках, які були введені в експлуатацію з 2000 року, і розташовані в пішій доступності від метро. Популярні однокімнатні квартири площею 40 квадратних метрів, однак подібних пропозицій на ринку дуже мало.

Покупці шукають просторі однокімнатні квартири у будинках біля метро / Фото Pixabay

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Що відбувається на ринку житлової нерухомості у Києві

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта розповів, що у період з січня по квітень кількість угод купівлі-продажу вторинного житла у Києві зросла на 5-7% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Найбільше покупці шукали одно- й двокімнатні квартири площею до 50 квадратних метрів.

За словами експерта, ціни на житло можуть підскочити на 5-7%, а на однокімнатні та двокімнатні квартири зростання може перевищити у середньому 10%.

До слова, за останній рік житло в українській столиці вже подорожчало на 15-20%. Через численні карантини на ринку нерухомості у Києві сформувався відкладений попит і збільшилася кількість покупців, готових брати квартири для перепродажу чи здачі в оренду.