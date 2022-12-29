Показники впали майже у 5 разів: скільки нерухомості продали українці за час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії до 12 грудня фізичні особи в Україні продали 52 605 об'єктів нерухомості. Це у 4,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли було реалізовано 242 893 об'єкти.

Про це свідчать підрахунки Фонду державного майна України. У відомстві наголошують, що за поточний рік скоротилися продажі всіх типів нерухомості.

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Як змінилися продажі житла протягом 2022 року

Левову частку в продажах займають об'єкти житлової нерухомості. З 24 лютого до 12 грудня покупці придбали 47 023 квартир і житлових будинків. Це в 4,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли продали 216 994 житлові об'єкти.

Також суттєво впали продажі:

промислової нерухомості та гаражів – в 4,3 раза до 4 622 об'єктів,

торговельної нерухомості – в 5,2 раза до 502 об’єктів,

адміністративної нерухомості – в 7,9 раза до 458 об'єктів.



Як змінилися продажі житла у порівнянні із 2021 роком / Інфографіка Фонд держмайна

Звідки брали дані

Як пояснили у відомства, Фонд – регулятор ринку оціночної діяльності в Україні, який нерозривно пов’язаний з ринком нерухомості. ФДМУ веде Єдину базу звітів про оцінку, на підставі яких в подальшому продавці нерухомості сплачують податки.

Ми рецензуємо ці звіти, щоб не допустити заниження вартості активів і, як наслідок, зменшення податків. У 2022 році завдяки такому моніторингу Фонду держмайна вдалося не допустити скорочення надходжень до бюджету на приблизно 1,5 мільярда гривень,

– розповіла Заступник Голови Фонду держмайна Юлія Бєлова.

Нацбанк наголосив, що ринок житла перебуває у дисбалансі

Підсумовуючи тенденції 2022 року, директор Департаменту фінансової стабільності Первін Дадашова зазначила, що завдяки помірному обсягу іпотек, ринок нерухомості сьогодні не створює загроз для фінансової стабільності країни. Однак сфера залишається у дисбалансі, зокрема через рекордно низький попит.

Тут вважають, що відновлення попиту напряму залежатиме від безпекової ситуації в регіонах.