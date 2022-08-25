Власники готові віддати житло за 5 – 10 тисяч доларів: ціни на нерухомість Харкова та Миколаєва

Харків та Миколаїв зазнають щоденних обстрілів, проте зараз у цих обласних центрах можна купувати та продавати нерухомість. Ціни тут знизилися майже на 50%, що й приваблює охочих придбати дешеві "квадрати".

Ціни у Харкові впали у 2 рази. Так само знизилися вартість житла у Миколаєві – у порівнянні з довоєнним періодом нерухомість просіла в ціні на 30 – 40%.

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Пропозицій від власників все більше

Ситуація у Харкові

У Харкові кількість охочих продати квартиру зростає щодень. Місцевий рієлтор Олександр Нечай розповідає, що через постійні обстріли частина містян виїхала до інших країн та не планує повертатися. Квартири виставлені на продаж, але дзвінки від потенційних покупців надходять рідко.

Зараз угод – не більше 10% від довоєнного рівня,

– стверджує він.

Рієлтор Харківського агентства нерухомості Олександр Шабохін додає, що квартири купують навіть у північних районах міста, які найчастіше зазнають обстрілів, – на Салтівці чи Олексіївці. Клієнти цікавляться також заміськими будинками за 20 – 50 кілометрів від Харкова на київській або сімферопольській трасах – цей напрямок вважається безпечнішим.

Ситуація у Миколаєві

У Миколаєві покази проводять рідко.

Клієнти – місцеві жителі. Вони розуміють, що ризикують, але ціни на квартири низькі,

– каже рієлторка Катерина Хруставка.

Охочих купити житло у місті небагато, підтверджує її колега Олена Петрова. Вона додає, що з лютого вдалося провести одну угоду, хоча в довоєнний період укладали 15 – 20 на місяць.

Що з цінами

У Миколаєві ціни на житло вже знизилися на 30 – 40%, каже Хруставка. Наприклад, однокімнатні квартири, які до війни коштували 27 – 28 тисяч доларів, зараз продаються за 19 – 20 тисяч доларів

Олена Петрова розповідає, що двокімнатну хрущовку з косметичним ремонтом у спальному Інгульському районі Миколаєва було продано за 15 тисяч доларів, хоча до війни вона коштувала вдвічі дорожче. Двокімнатну квартиру в панельному будинку в тому ж районі і в кращому стані її власники готові віддати за 30 тисяч доларів, хоча ще пів року тому вона коштувала 40 тисяч доларів. Однокімнатна "сталінка", яка коштувала до війни 50 тисяч доларів зараз продається за 35 тисяч. При цьому можливий торг.

Найдешевша квартира у передмісті Харкова, яку бачив рієлтор Олександр Шабохін, коштує 5 тисяч доларів. Він каже, що це кімната у приватному будинку зі зручностями на вулиці, але за документами зареєстрована як квартира.

У районі Москалівка за 7 – 8 тисяч доларів на продаж виставляли "малосімейку", проте її стан був незадовільним. Нечай додає, що однокімнатну квартиру на Салтівці продавали за 10 тисяч доларів, однак покупця так і не знайшли. Водночас житло на проспекті Науки, яке коштувало до війни 35 тисяч доларів, нещодавно продали за 15 тисяч. У середньому квартиру у хорошому стані зараз можна купити за 20 – 25 тисяч. Це рекордно низькі ціни для Харкова.