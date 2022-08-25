Цены в Харькове упали в 2 раза. Так же снизилась стоимость жилья в Николаеве – по сравнению с довоенным периодом недвижимость просела в цене на 30 – 40%.

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Предложений от владельцев все больше

Ситуация в Харькове

В Харькове количество желающих продать квартиру растет каждый день. Местный риелтор Александр Нечай рассказывает, что из-за постоянных обстрелов часть горожан выехала в другие страны и не планирует возвращаться. Квартиры выставлены на продажу, но звонки от потенциальных покупателей поступают редко.

Сейчас сделок – не более 10% от довоенного уровня,

– утверждает он.

Риелтор Харьковского агентства недвижимости Александр Шабохин добавляет, что квартиры покупают даже в северных районах города, которые чаще всего подвергаются обстрелам, – на Салтовке или Алексеевке. Клиенты интересуются также загородными домами в 20 – 50 километрах от Харькова на киевской или симферопольской трассах – это направление считается более безопасным.

Ситуация в Николаеве

В Николаеве показы проводят редко.

Клиенты – местные жители. Они понимают, что рискуют, но цены на квартиры низкие,

– говорит риелтор Екатерина Хруставка.

Желающих купить жилье в городе немного, подтверждает коллега Елена Петрова. Она добавляет, что с февраля удалось провести одно соглашение, хотя в довоенный период заключалось 15 – 20 в месяц.

Что с ценами

В Николаеве цены на жилье уже снизились на 30 – 40%, говорит Хруставка. Например, однокомнатные квартиры, которые до войны стоили 27 – 28 тысяч долларов, сейчас продаются за 19 – 20 тысяч долларов.

Елена Петрова рассказывает, что двухкомнатная хрущевка с косметическим ремонтом в спальном Ингульском районе Николаева была продана за 15 тысяч долларов, хотя до войны она стоила вдвое дороже. Двухкомнатную квартиру в панельном доме в том же районе и в лучшем состоянии ее владельцы готовы отдать за 30 тысяч долларов, хотя еще полгода назад она обошлась в 40 тысяч долларов. Однокомнатная "сталинка", которая стоила до войны 50 тысяч долларов, сейчас продается за 35 тысяч. При этом возможен торг.

Самая дешевая квартира в пригороде Харькова, которую видел риелтор Александр Шабохин, стоит 5 тысяч долларов. Он говорит, что это комната в частном доме с удобствами на улице, но по документам зарегистрирована как квартира.

В районе Москалевка за 7 – 8 тысяч долларов на продажу выставляли "малосемейку", однако ее состояние было неудовлетворительным. Нечай добавляет, что однокомнатную квартиру на Салтовке продавали за 10 тысяч долларов, однако покупателя так и не нашли. В то же время, жилье на проспекте Науки, которое стоило до войны 35 тысяч долларов, недавно продали за 15 тысяч. В среднем квартиру в хорошем состоянии сейчас можно купить за 20 – 25 тысяч. Это рекордно низкие цены для Харькова.