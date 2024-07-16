Цифра вражає: скільки квартир у столиці Польщі просто пустують

У Варшаві може бути майже 100 тисяч порожніх квартир. Про це свідчать дані щодо споживання електроенергії в житлових будинках.

У 2022 році статистичне управління Варшави опублікувало дані проте, що в місті було 207 000 незаселених квартир. Інформація базувалася на переписі населення 2021 року, але без врахування деяких об'єктивних даних.

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Скільки квартир зараз пустує у Варшаві

Річ у тім, що багато приміщень на той час пустували через карантин і призупинення очного навчання в університетах. Були й такі, що використовувались як нежитлові приміщення – офіси чи салони краси.

Щоб отримати точнішу інформацію, газета Wyborcza переглянула дані щодо споживання електроенергії.

Оцінки оператора системи розподілу Варшави показали, що у 2023 році в місті було 96 955 активних договорів з приватними споживачами, у яких річне споживання було нижчим за 500 кіловат-годин. А це менше ніж половина споживання середнього домогосподарства, де живе одна людина. Це дає підстави припускати, що майже 100 тисяч квартир пустують більшу частину року.

У помешканнях ніхто не живе з різних причин

Також є цікаві дані від енергетичної компанії E.ON. Вони дають упевненість в тому, що у Варшаві точно пустують 36 667 квартир. Саме стільки помешкань споживають до 200 кіловат-годин електроенергії на рік. Для розуміння – це менше, ніж "тягне" середній холодильник.

Деякі з квартир – це муніципальне житло, що чекає на ремонт або ж знесення для нового будівництва, а деякі – мають спірний статус власності. Окремі помешкання купили для збереження інвестицій, а не для проживання чи оренди.