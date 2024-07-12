У 2018 і 2019 роках "технічний магнат" придбав дві нерухомості в цьому районі на загальну суму 59 мільйонів доларів. Згідно з Wall Street Journal, угоди укладалися тихо й довго приховувалися.

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Цукерберг купив два будинки, один з яких вже зніс

Усе почалося з того, що у 2018 році засновник Meta придбав будинок Carousel Estate на західному березі Тахо за 22 мільйони доларів. Маєток пропонує "абсолютну конфіденційність", близько 60 метрів приватного узбережжя озера та простору галявину з віковими деревами.

До власності належить головний будинок з вісьмома спальнями, гостьовий будинок з трьома спальнями та гараж для кожного будинку. Також над другим гаражем – квартира сторожа.

За рік Цукерберг придбав сусідню власність площею 2 гектари за 37 мільйонів доларів. Мовиться про Brushwood Estate з власним 120-метровим узбережжям та приватним пірсом із човновим підйомником. У старіших оголошеннях вказували, що колись у будинку проводили "багато престижних заходів", як-от показ мод і літній музичний фестиваль на озері Тахо.

Будинок Carousel Estate вже зруйновано, адже це частина плану будівництва розгалуженого комплексу площею 4 гектари. ЗМІ пишуть, що Цукерберг планує побудувати основну резиденцію площею 1800 квадратних метрів, 10 метрів заввишки з дерев'яним і скляним фасадом", а також "новий будинок на двох, тренажерний зал, кілька гостьових будинків і офісів". Загалом має бути 7 будівель.

Нерухомість до знесення / Фото Tahoe Luxury Properties

Журналіст San Francisco Standard поспілкувався з місцевими жителями поблизу нерухомості Цукерберга, щоб дізнатися, що зараз з будівельним майданчиком та як вони ставляться до свого нового сусіда.

"Він чудовий сусід. Сім'я чудова. Вони виконують продуману, ретельну роботу. Це старе місце розвалювалося", – сказав сусід Стівен Фінн.

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Дехто з місцевих все ж не надто позитивно реагує на плани Цукерберга. Вони побоюються, що заможні люди, які скуповують нерухомість у цьому районі, будуть завищувати ціни на нерухомість. Через це може бути серйозне затишшя з боку туристів, яке і так суттєве в міжсезоння.