На скільки зросла вартість вторинного житла у Києві: порівняння цін у різних районах

22 листопада 2021 , 13:41
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Джерело:

UBR

Згідно з даними порталу Address.ua, у жовтні найбільший попит на вторинному ринку столичного житла мали двокімнатні квартири. Ціни на найпопулярнішу нерухомість коливалися від 50 до 70 тисяч доларів.

При цьому, зазначають аналітики, медіанна вартість квартир на вторинному ринку столиці збільшилась на 2%, якщо порівнювати із показниками вересня. Розповідаємо про найголовніше. 

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Скільки коштує квадрат на "вторинці"

Станом на середину листопада, "квадрат" на вторинному ринку житла коштує 1 295 доларів. При цьому, ціни на двокімнатні квартири залишилися без змін. 

Ось скільки доведеться заплатити за різні планування:

  • однокімнатні квартири подорожчали на 2,5%, квадратний метр стартує від 1543 доларів;
  • середня вартість "квадрату" у двокімнатних квартирах – 1246 доларів;
  • медіанна ціна за квадратний метр у трикімнатних квартирах становить 1185 доларів. Це на 2,4% більше за показник вересня.

Розподіл цін за районами 

Найдорожчі квартири продавали у Печерському районі столиці – майже 1980 доларів за квадратний метр. Найдоступнішим районом залишається Деснянський. Отримати тут квадрат можна за 1000 доларів. 

Район Медіанна ціна за квадрат
Голосіївський  1672 доларів
Дарницький 1131 доларів
Деснянський  1003 доларів
Дніпровський  1040 доларів
Оболонський  1267 доларів 
Печерський  1979 доларів
Подільський  1230 доларів
Святошинський  1294 доларів
Солом'янський  1153 доларів
Шевченківський  1860 доларів 

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Щодо попиту, найчастіше у Києві шукали квартири з ціною від 50 – до 70 тисяч доларів. Частка таких запитів становить 35%. 19% запитів стосувалися об'єктів від 70 тисяч доларів.

 Характеристика попиту по вартості квартир / Фото Address.ua

Автор: Юлія Бабич