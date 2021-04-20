Скляна перегородка у ванній: у чому плюси та мінуси такого рішення

Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
У ванних кімнатах все частіше використовують скляні перегородки. Вони відокремлюють зону душа і захищають інший простір від бризок води.
Втім, таке рішення має і переваги, і недоліки. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
Читайте Як легко і швидко освіжити ванну кімнату: лайфхаки від профі
Скляна перегородка у ванній кімнаті – 99% наших замовників хочуть саме її! Виглядає красиво і виконує свої функції, відмінно захищаючи від бризок на підлозі,
– зазначила Морозова.
Є різні конфігурації скляних шторок: розсувні, орні, стаціонарні. А також скло матове чи прозоре, можна навіть кольорове вибрати,
– уточнила дизайнерка інтер'єру.
Скляна перегородка у ванній – це не тільки функціонально, але й стильно / Фото pinterest
Цікаво Які матеріали для ремонту квартири в тренді: ТОП-6 у 2021 році
Скляна штора у ванній – задоволення не з дешевих / Фото pinterest
На наш погляд, скляна перегородка – це найкраще рішення для дизайну сучасної ванної кімнати,
– резюмувала Вікторія Морозова.