Скляна перегородка у ванній: у чому плюси та мінуси такого рішення

У ванних кімнатах все частіше використовують скляні перегородки. Вони відокремлюють зону душа і захищають інший простір від бризок води.

Втім, таке рішення має і переваги, і недоліки. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Скляна перегородка у ванній кімнаті – 99% наших замовників хочуть саме її! Виглядає красиво і виконує свої функції, відмінно захищаючи від бризок на підлозі,

– зазначила Морозова.

У чому переваги скляної перегородки

Зручність під час водних процедур – на відміну від звичайної шторки, перегородка обліплює мокре тіло.

– на відміну від звичайної шторки, перегородка обліплює мокре тіло. Стильно виглядає і вписується в будь-який дизайн.

Підходить під ванну будь-якої конфігурації та розміру.

та розміру. Візуально збільшує простір і додає приміщенню більше "повітря".

і додає приміщенню більше "повітря". Протиударні властивості. Скляна перегородка стійка до механічних пошкоджень.

Скляна перегородка стійка до механічних пошкоджень. Герметичність. Скляна перегородка відмінно захищає простір від бризок води.

Є різні конфігурації скляних шторок: розсувні, орні, стаціонарні. А також скло матове чи прозоре, можна навіть кольорове вибрати,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Скляна перегородка у ванній – це не тільки функціонально, але й стильно / Фото pinterest

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Недоліки скляної перегородки

Через жорсткість води на перегородці може залишатися наліт. Рішенням може стати фільтр на воду. В іншому випадку перегородку потрібно буде часто мити.

Рішенням може стати фільтр на воду. В іншому випадку перегородку потрібно буде часто мити. Ціна шторки зі скла значно вища, ніж звичайної тканинної.

Скляна штора у ванній – задоволення не з дешевих / Фото pinterest

На наш погляд, скляна перегородка – це найкраще рішення для дизайну сучасної ванної кімнати,

– резюмувала Вікторія Морозова.