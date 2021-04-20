Стеклянная перегородка в ванной: в чем плюсы и минусы такого решения
В ванных комнатах все чаще используют стеклянные перегородки. Они отделяют зону душа и защищают остальное пространство от брызг воды.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Впрочем, такое решение имеет и преимущества, и недостатки. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Стеклянная перегородка в ванной комнате – 99% наших заказчиков хотят именно ее! Выглядит красиво и выполняет свои функции, отлично предотвращая брызги на полу,
– отметила Морозова.
В чем преимущества стеклянной перегородки
- Удобство во время водных процедур – в отличие от обычной шторки, перегородка не облепливает мокрое тело.
- Стильно выглядит и вписывается в любой дизайн.
- Подходит под ванную любой конфигурации и размера.
- Визуально увеличивает пространство и добавляет помещению больше "воздуха".
- Противоударные свойства. Стеклянная перегородка устойчива к механическим повреждениям.
- Герметичность. Стеклянная перегородка отлично защищает пространство от брызг воды.
Есть разные конфигурации стеклянных шторок: раздвижные, распашные, стационарные. А также стекло матовое или прозрачное, можно даже цветное выбрать,
– уточнила дизайнер интерьера.
Стеклянная перегородка в ванной – это не только функционально, но и стильно / Фото pinterest
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Недостатки стеклянной перегородки
- Из-за жесткости воды на перегородке может оставаться налет. Решением может стать фильтр на воду. В противном случае перегородку нужно будет часто мыть.
- Цена шторки из стекла значительно выше, чем обычной тканевой.
Стеклянная штора в ванной – удовольствие не из дешевых / Фото pinterest
На наш взгляд, стеклянная перегородка – это лучшее решение для дизайна современной ванной комнаты,
– резюмировала Виктория Морозова.
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