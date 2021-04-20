В ванных комнатах все чаще используют стеклянные перегородки. Они отделяют зону душа и защищают остальное пространство от брызг воды.

Впрочем, такое решение имеет и преимущества, и недостатки. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Стеклянная перегородка в ванной комнате – 99% наших заказчиков хотят именно ее! Выглядит красиво и выполняет свои функции, отлично предотвращая брызги на полу,

– отметила Морозова.

В чем преимущества стеклянной перегородки

Удобство во время водных процедур – в отличие от обычной шторки, перегородка не облепливает мокрое тело.

– в отличие от обычной шторки, перегородка не облепливает мокрое тело. Стильно выглядит и вписывается в любой дизайн.

Подходит под ванную любой конфигурации и размера.

и размера. Визуально увеличивает пространство и добавляет помещению больше "воздуха".

Противоударные свойства . Стеклянная перегородка устойчива к механическим повреждениям.

. Стеклянная перегородка устойчива к механическим повреждениям. Герметичность. Стеклянная перегородка отлично защищает пространство от брызг воды.

Есть разные конфигурации стеклянных шторок: раздвижные, распашные, стационарные. А также стекло матовое или прозрачное, можно даже цветное выбрать,

– уточнила дизайнер интерьера.

Стеклянная перегородка в ванной – это не только функционально, но и стильно / Фото pinterest

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Недостатки стеклянной перегородки

Из-за жесткости воды на перегородке может оставаться налет . Решением может стать фильтр на воду. В противном случае перегородку нужно будет часто мыть.

. Решением может стать фильтр на воду. В противном случае перегородку нужно будет часто мыть. Цена шторки из стекла значительно выше, чем обычной тканевой.

Стеклянная штора в ванной – удовольствие не из дешевых / Фото pinterest

На наш взгляд, стеклянная перегородка – это лучшее решение для дизайна современной ванной комнаты,

– резюмировала Виктория Морозова.