Максимум природного світла: який вигляд має "скляний будинок" в курортному стилі

Будинок, що отримав назву "скляний дім", розташований у Канберрі. Він є найкращим прикладом житла в курортному стилі.

У будинку майже всі стіни скляні, тобто складаються з панорамних вікон та прозорих дверей. Через це всередину проникає багато природного світла, навіть у похмуру погоду.

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Що можна побачити всередині

Маєток вміщує п'ять спалень та чотири ванні кімнати. Загальна площа нерухомості – 1120 квадратних метрів. Будинок огороджено високими парканами та стратегічно розташованими деревами.

Я був там і в сонячну погоду, і коли йшов дощ. Там чудово у будь-якій порі,

– зазначає агент з нерухомості Саша Трпковскі.



У будинку завжди світло / Фото realestate

Відчуття простору та розкоші додають високі стелі, нестандартна художня галерея, мрійлива гардеробна, газові каміни у вітальні та головній спальні, гараж та магнієвий басейн. Тренажерний зал або будинок біля басейну можна легко перетворити на окрему житлову площу.

"Це ідеальний варіант для проживання кількох поколінь із окремою студією розміром з однокімнатну квартиру", – сказав Трпковскі.

Вишукана й мінімалістична спальня / Фото realestate

Будинок розташований недалеко від торгових комплексів Manuka і Kingston, популярних магазинів Griffith із вишуканими ресторанами, магазинами органічних продуктів тощо.