В доме почти все стены стеклянные, то есть состоят из панорамных окон и прозрачных дверей. Через это внутрь проникает много природного света, даже в пасмурную погоду.
Обратите внимание Что такое технический паспорт дома и кто оплачивает его изготовление
Что посмотреть внутри
Имение вмещает пять спален и четыре ванные комнаты. Общая площадь недвижимости – 1120 квадратных метров. Дом огражден высокими заборами и стратегически расположенными деревьями.
Я был там и в солнечную погоду и когда шел дождь. Там прекрасно в любое время,
– отмечает агент по недвижимости Саша Трпковски.
В доме всегда светло / Фото realestate
Ощущение простора и роскоши придают высокие потолки, нестандартная художественная галерея, мечтательная гардеробная, газовые камины в гостиной и главной спальне, гараж и магниевый бассейн. Тренажерный зал или дом у бассейна можно легко превратить в отдельную жилую площадь.
"Это идеальный вариант для проживания нескольких поколений с отдельной студией размером в однокомнатную квартиру", – сказал Трпковски.
Изысканная и минималистическая спальня / Фото realestate
Дом расположен недалеко от торговых комплексов Manuka и Kingston, популярных магазинов Griffith с изысканными ресторанами и магазинами органических продуктов.