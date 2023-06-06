Краєвиди можна розглядати всюди: погляньте на цей сучасний будинок зі скляними стінами
Джерело:Realtor
Будинок зі скляними стінами, який обіймає берегову лінію Фішер-Айленда, штат Нью-Йорк, шукає свого другого власника. Він особливий тим, що стіни житла зроблені повністю зі скла.
Будинок з'явився на ринку за чималу суму – 8 250 000 доларів. Його збудували у 2008 році на замовлення за проєктом архітектора.
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Скляний будинок
Дім площею 427 квадратних метрів вміщує одну спальню та дві ванні кімнати. Його збудували для демонстрації 180-градусного краєвиду на набережну Фішер-Айленд.
"Перший власник жив на території довоєнного будинку, який згорів унаслідок пожежі. Його мрією було жити в саду зі своїм мистецтвом. Це була мрія, яка здійснилася, хоча знадобилося чимало часу", – каже анкетка з нерухомості Леслі МакЕлвіт.
Поруч з будинком є басейн, який простягається на терасу, і внутрішній моховий сад. Геотермальна система контролює нагрівання та охолодження.
Той, хто купує будинок, також матиме можливість розширити житло. "Оригінальний проєкт передбачав ще гостьовий будинок, тому новий власник може втілити його в життя", – каже МакЕлвіт.
Іншою унікальною особливістю цієї власності є доглянуті сади, скеляста берегова доріжка, фонтан 19-го століття та два басейни в саду з фонтанами. Тут росте липа, магнолія, вишня та японський клен. Поруч облаштований мінімалістичний садовий сарай. На клумбах посаджені азалії, півонії, гортензії, камелії, японський ірис та понад 40 тисяч нарцисів