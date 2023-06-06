Краєвиди можна розглядати всюди: погляньте на цей сучасний будинок зі скляними стінами

Будинок зі скляними стінами, який обіймає берегову лінію Фішер-Айленда, штат Нью-Йорк, шукає свого другого власника. Він особливий тим, що стіни житла зроблені повністю зі скла.

Будинок з'явився на ринку за чималу суму – 8 250 000 доларів. Його збудували у 2008 році на замовлення за проєктом архітектора.

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Скляний будинок

Дім площею 427 квадратних метрів вміщує одну спальню та дві ванні кімнати. Його збудували для демонстрації 180-градусного краєвиду на набережну Фішер-Айленд.

"Перший власник жив на території довоєнного будинку, який згорів унаслідок пожежі. Його мрією було жити в саду зі своїм мистецтвом. Це була мрія, яка здійснилася, хоча знадобилося чимало часу", – каже анкетка з нерухомості Леслі МакЕлвіт.

Вітальня з краєвидом на озеленене подвір'я / Фото Realtor

Поруч з будинком є басейн, який простягається на терасу, і внутрішній моховий сад. Геотермальна система контролює нагрівання та охолодження.

Басейн просто неба / Фото Realtor

Той, хто купує будинок, також матиме можливість розширити житло. "Оригінальний проєкт передбачав ще гостьовий будинок, тому новий власник може втілити його в життя", – каже МакЕлвіт.

Навіть на кухні є панорамне вікно / Фото Realtor

Іншою унікальною особливістю цієї власності є доглянуті сади, скеляста берегова доріжка, фонтан 19-го століття та два басейни в саду з фонтанами. Тут росте липа, магнолія, вишня та японський клен. Поруч облаштований мінімалістичний садовий сарай. На клумбах посаджені азалії, півонії, гортензії, камелії, японський ірис та понад 40 тисяч нарцисів

Сад займає велику площу / Фото Realtor