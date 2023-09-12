Ідеї планування спальні з письмовим столом: 5 способів облаштувати простір
Джерело:Homes & Gardens
Спальні з письмовим столом – це практичний спосіб створити робочий простір у домі, де немає місця для домашнього офісу. Останні роки вони стають дедалі популярнішими, оскільки багато людей працюють вдома.
Якщо спальня також є вашою робочою зоною, то треба зробити так, аби вона була вільна від безладу. Ключ до охайної кімнати – це дуже часто саме правильне планування. Ось п'ять прикладів дизайну спальні з письмовим столом, незалежно від розміру кімнати.
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