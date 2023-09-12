Ідеї ​​планування спальні з письмовим столом: 5 способів облаштувати простір

Спальні з письмовим столом – це практичний спосіб створити робочий простір у домі, де немає місця для домашнього офісу. Останні роки вони стають дедалі популярнішими, оскільки багато людей працюють вдома.

Якщо спальня також є вашою робочою зоною, то треба зробити так, аби вона була вільна від безладу. Ключ до охайної кімнати – це дуже часто саме правильне планування. Ось п'ять прикладів дизайну спальні з письмовим столом, незалежно від розміру кімнати.

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Зонуйте кімнату

По один бік стоїть ліжко з тумбою, а по інший – робочий стіл / Фото Future

Поставте письмовий стіл між вбудованими шафами

Планування з робочим столом у невеликій спальні / Фото Davide Lovatti

Розташуйте стіл біля вікна

Стіл потрібно ставити в місці, де багато природного світла / Фото Sims Hilditch

Встановіть "плаваючий стіл" у кутку

Робочий куточок зі столом, що прикріплений до стіни / Фото Future

Втисніть письмовий стіл у затишну нішу

Синя спальня з письмовим столом у ніші / Фото Future