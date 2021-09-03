Через закриті публічні простори та завдяки вивільненому графіку, ці люди змогли реалізувати свої давні мрії. Тепер вони власники нерухомості зі спортзалами, художніми майстернями та навіть цілими пабами.

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Деякі з цих перетворень зявилися через необхідність розширити житловий простір, інші – були зумовлені потребою безпечно проводити час зі своїми друзями.

З гаража в майстерню

Тепер Том Вест може творити при сонячному світлі / Фото The Wall Street Journal

Більше як 20 років, фінансовий радник Том Вест проводив вільний час за малюванням. Для цього чоловік облаштував собі тісний куток у підвалі. Поруч розташовувалася піч, пральна машинка і сушарка – пригадує Том. Впродовж цього часу в нього була лише одна мрія – перетворити свій гараж в художню студію.

Локдаун допоміг чоловіку виділити час на реалізацію його мрії. Він і його дружина Енн витратили близько 150 000 доларів, щоб перетворити напівзруйнований гараж в залиту світлом художню студію.

Кімната велосипедиста

Гараж для авто перетворився в гараж для велосипедів / Фото The Wall Street Journal

Денніс Клаезер – завзятий велосипедист, який перетворив один з двох гаражів в спеціально облаштовану велосипедну кімнату. Окрім цього, простір виявився зручним для розваг та посиденьок з друзями.

Деніс та його дружина найняли архітектурну студію, яка допомогла їм реконструювати простір. Насамперед вони зняли гаражні ворота та замінили їх дверима, додали газовий камін та встановили стельові балки з дерева. Наступним кроком стало покриття бетонних підлог вініловою плиткою. Це допомогло усунути атмосферу холодного гаража.

Гараж для авто перетворився в гараж для велосипедів / Фото The Wall Street Journal

Оскільки одним з основних призначень колишнього гаража стало зберігання велосипедів – стіни були спеціально укріплені, щоб витримати стійки з 6-ма велосипедами Денніса.

Гараж – кімната для навчання дітей та тренування батьків

Простір робився за зразком кімнат для навчання в дошкільних закладах / Фото The Wall Street Journal

Джош і Джульєтта Фрідман жодного разу не використали свій гараж для машин. Тож, коли дошкільні заклади закрилися на час пандемії, пара вирішила перетворити порожнє приміщення на кімнату для навчання своїх дітей.

Студія, яка працювала з простором, додала сюди білі та сірі шафки, стелажі, книжкові полиці, дитячі стільці та столи. Щоб забезпечити простір природним світлом, дизайнери додали в простір панорамні вікна і розсувні скляні двері.

Тренажер в гаражі – чудовий спосіб зекономити простір в будинку / Фото The Wall Street Journal

Інша частина гаража була перетворена в тренажерний зал з біговою доріжкою, зоною для йоги і телевізором.

Домашній паб для друзів

Паб в гаражі / Фото The Wall Street Journal

Ця історія почалася з нудьги. Залишившися на домашній ізоляції, Річ Джойс вирішив переставити телевізор у свій гараж. Згодом простір "розбавився" дерев'яним баром, автоматом для гри в пінбол та табличкою з надписом "Бар та гриль Джойс". На всі оновлення Річ потратив близько 5000 доларів. Ремонтні роботи чоловік виконав самостійно. Він побудував чорнову підлогу поверх цементу, застеливши її ламінатом, додав вікна, щоб покращити вентиляцію та вирізав нові двері в бічній частині приміщення. Стіни облицьовані кедровими панелями.

Тепер щоп'ятниці ввечері його друзі збираються в гаражі, який ніколи не використовувався для паркування авто.

У пабі неможливо розрахуватися грошима. Відвідувачі приносять з собою напої, щоб поділитися ними з іншими.