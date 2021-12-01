Чи спровокує законопроєкт №5600 подорожчання житла

Верховна Рада ухвалила один із найгучніших законопроєктів цього політичного сезону – №5600. Однією із його цілей є наведення ладу у будівельній галузі.

Одразу після першого читання проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" зазнав нещадної критики з боку будівельних компаній.

До теми Справедливість перемогла, – девелопер прокоментував зміни в "ресурсному" законопроєкті 5600

Досі дохід від продажу одного об'єкта на рік не оподатковувався, а з продажу другого і наступних відраховувався податок за ставкою 5%. Це давало змогу багатьом забудовникам оптимізувати витрати, продаючи квартири фізичним, а не юридичним особам. Автори "ресурсного" закону обіцяли закрити цю можливість. Відповідно до нього, дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості, проданих фізособою протягом одного року, мав оподатковуватися за стандартною ставкою – 18%.

Та після численних заяв про те, що закон обвалить будівельний ринок, до другого читання в проєкті вирішили суттєво пом'якшити цю норму.

Законопроєкт призведе до переформатування фінансової діяльності / Фото Pexels

Тепер сплачувати 18% податку доведеться не з усієї суми, отриманої від продажу нерухомості, а лише з різниці між сумою продажу та ціною, за яку нерухомість перейшла до продавця.

Експерти та учасники ринку вважають це великою перемогою у порівнянні з прописаними ставками в початковому документі. Водночас сходяться і на тому, що податкова оптимізація призведе до подорожчання житла.

Керівниця адвокатського бюро Тетяни Даниленко, вважає, що законопроєкт №5600 стане стимулом до припинення зловживань з боку продавців нерухомості, які досі уникали реєстрації статусу підприємця, аби не платити податки за ставкою 18%. Зникне сенс у використанні схеми з продажем нерухомого майна фізособами без підприємницького статусу.

За словами Даниленко, хоча законопроєкт фактично призначений для того, щоби дисциплінувати забудовників і спонукати їх добросовісно сплачувати податки до держбюджету, але в наших реаліях це призведе до переформатування фінансової діяльності та використання складніших і дорожчих схем у подальшій роботі.

Оскільки зростуть витрати, то в кінцевому результаті вони призведуть до підвищення вартості житла для покупців,

– додала експертка.

Загалом підвищення ставок ПДФО з 5 до 18% найбільше вплине не на великі, а на малі будівельні компанії, які працювали та, можливо, ще продовжують працювати переважно через попередні договори купівлі-продажу чи договори про спільну діяльність, укладені між фізособами.

На компанії, що працюють через інститути спільного інвестування, фонди фінансування будівництва чи житлово-будівельні кооперативи, зміни безпосередньо не вплинуть.

За словами юристів, забудовникам, які працюють за попередніми договорами купівлі-продажу чи договорами про спільну діяльність, потрібно переглянути свої схеми фінансування будівельних проєктів і подальшого продажу нерухомості та обрати для цих завдань оптимальні механізми.