У США будують будинки площею 6 "квадратів": кому вони потрібні та що є всередині

У Лос-Анджелесі (США) будують мікробудинки площею близько 6 квадратних метрів. Вони призначені для людей без певного місця проживання.

На думку влади, таке житло полегшить безхатченкам перехід від вулиці до постійного місця проживання. Що є у крихітних будинках – читайте далі.

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Що відомо про житло

Роботи над мікробудинками фінансуються містом. Вже побудовані десятки подібних об'єктів. Вартість складає 6,5 тисячі доларів (177 тисяч гривень). Перше подібне поселення відкрилося у Лос-Анджелесі на початку 2021 року. Пізніше були побудовані ще кілька.

з можливістю подовження. Крім того, мешканців забезпечують харчуванням, медичною допомогою, підтримкою психолога та допомогою у працевлаштуванні.

Компактне житло з'явилося у Лос-Анджелесі у 2021 році / Фото Hope of the Valley

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Що є всередині мікробудинку

У компактних об'єктах є два спальних місця, полки, кондиціонер і опалення. При цьому душ, туалети й пральні машини розміщені у загальній зоні.

На думку експертів, такий варіант дозволить людям без постійного місця проживання швидше адаптуватися.