Вона розташована в 300 метрах від моря в іспанському місті Торрев'єха. Які ще доступні варіанти є в країні – читайте далі.

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Що відомо про найдешевшу нерухомість

В Іспанії поблизу моря продається 439 об'єктів на вторинному ринку нерухомості. Більшість із них розташовані у місті Торрев'єха (296 пропозицій). Найдоступнішою є квартира-студія за 39,9 тисячі євро, яка розташована неподалік пляжу Плайя-дель-Кура.

Придбати квартиру в Іспанії можна менш ніж за 40 тисяч євро / Фото Pixabay

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Які ще недорогі варіанти існують

Однокімнатну квартиру площею 51 квадратний метр можна купити за 44,9 тисячі євро (1,44 мільйона гривень). Це житло, яке розташоване у місті Торрев'єха. Відстань до пляжу Асексьон – до 500 метрів.

Повноцінна однокімнатна квартира в Іспанії обійдеться у 44,9 тисячі євро / Фото Pixabay

Нагадаємо, раніше в Іспанії влаштували розпродаж 200 квартир біля моря. Крім того, було названо простий спосіб, який дозволить придбати житло в Іспанії з величезною знижкою.