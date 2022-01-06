Про незвичну пропозицію повідомляє ресурс The Drive. Розповідаємо, що наразі відомо про нерухомість на колесах.

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Як виглядає автобудинок Вілла Сміта

16-метровий двоповерховий трейлер під назвою The Heat, із загальною житловою площею 111 квадратних метрів їздить на 22 колесах. Всередині може з комфортом розміститися до 30 осіб. Мешканці та гості трейлера можуть скористатися обідньою зоною, вітальнею, кабінетом, ванною кімнатою, спальнями, гримеркою та кінотеатром.

Двоповерховий будинок на колесах / Фото autoforum

Цікаво, що будинку на колесах встановлено аж 14 телевізорів. Оздоблення помешкання виконане за спецзамовленням. Так, кухня оснащена фурнітурою та гранітними стільницями вартістю близько 200 тисяч доларів, ще 30 тисяч було витрачено на шкіряну обробку вітальні.

У будинку на колесах налічується 14 телевізорів / Фото autoforum

Не обділений будинок на колесах і сучасними технологіями – на різні електронні системи пішло 125 тисяч доларів.

Будинок на колесах продається за 2,5 мільйона доларів / Фото autoforum

Зараз цей величезний будинок на колесах продається за 2,5 мільйона доларів. Утім, в оголошенні зазначено, що до моменту продажу, всі охочі можуть орендувати його за 9 тисяч доларів на добу.

Будинок на колесах продається за 2,5 мільйона доларів / Фото autoforum

Як виглядає розкішний будинок на колесах