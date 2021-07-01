Нерухомість хочуть реалізувати за 16 мільйонів доларів (435 мільйонів гривень). Як вона виглядає – дивіться нижче.

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Що відомо про будинок

Раніше особняк належав письменниці Джекі Коллінз. У 2016 році вона продала його девелоперу Бену Нехмаді за 9 мільйонів доларів (245 мільйонів доларів).

З 2006 року цю нерухомість орендує легендарний Аль Пачіно. Представники зірки відмовилися коментувати інформацію про продаж об'єкта.

Аль Пачіно відомий у всьому світі за фільмами "Хрещений батько" і "Обличчя зі шрамом". Він є володарем "Оскара" за роль у стрічці "Запах жінки". У будинку живе орендар, який вимагає дотримання приватності. Покупець, ймовірно, захоче знести котедж і побудувати на його місці новий,

– заявив співробітник рієлторської фірми Hilton and Hyland, яка займається об'єктом.

Аль Пачіно не афішує продаж будинку, в якому живе 15 років / Фото The New York Post

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Чому будинок можуть знести

За словами рієлтора, об'єкт площею 483 квадратних метри був побудований у 1920 році й вже застарів. На його місці можна звести особняк площею до 1,4 тисячі "квадратів". Минулого року нерухомість вже намагалися продати. Однак охочих купити його за 17 мільйонів доларів (462 мільйонів гривень) не знайшлося.

Як виглядає будинок, де живе Аль Пачіно / Фото The New York Post: