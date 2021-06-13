У США продають незвичайний будинок у водонапірній башті: скільки він коштує та як виглядає

У США недалеко від Лос-Анджелеса продають будинок, який розташований у водонапірній башті Сансет-Біч. Будівлю звели у 1800-х роках для постачання водою парових поїздів.
Нині будинок на узбережжі хочуть продати за 4,95 мільйона доларів (134 мільйони гривень). Як він виглядає – дивіться нижче.
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Що відомо про будинок
Водонапірна вежа Сансет-Біч висотою 30 метрів розташована за 48 кілометрів від Лос-Анджелеса в районі Сіл-Біч. Цей об'єкт є історичною та архітектурною пам'яткою, яка може стати затишним будинком для невеликої сім'ї.
Власник нерухомості Скотт Остлунд купив об'єкт 5 років тому за 1,5 мільйона доларів (40,5 мільйона гривень). Він зробив капітальний ремонт у будівлі та дозволяє охочим заглянути всередину вежі й навіть проводить екскурсії.
Вежа розташована на узбережжі / Фото 24world
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Що є всередині
За словами Остлунда, у будинку є 4 спальні. Одну з них власник присвятив каліфорнійському пірату XIX століття Іполіту де Бушару. Також всередині є розкішні гвинтові сходи з імпортного дуба, прогулянковий майданчик, вітражі, вікна-ілюмінатори, гідромасажна ванна і ліфт. З вікон будинку відкривається неймовірний краєвид на всю Південну Каліфорнію.
Як виглядає будинок у водонапірній башті / Фото Mansion Global: