У США продають маєток з культового фільму 50-х: ціна та особливості

У оголошенні зазначають, що зараз кожен може стати власником шматочка голлівудської історії лише за 15,99 мільйона доларів.

У США, штаті Айдахо, виставили на продаж маєток, у якому знімався фільм "Автобусна зупинка" за участю Мерілін Монро. На території площею 2 гектари розташований головний будинок, сарай та гостьова прибудова.

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Що входить у пропозицію

Будинок оточений горами / Фото New York Post

Теперішні власники продають увесь комплекс за 15,99 мільйона доларів. У зазначену вартість входить основний будинок, площею 557 "квадратів", який містить 5 спалень та ванних кімнат, а також робочий кабінет, велику вітальню, кухню та їдальню. Нові власники отримають оновлену терасу для відпочинку.

У гостьовому будинку площею 185 квадратних метрів є 2 спальні та ванні кімнати, окремий санвузол, а також велика кухня. Невідомо, чи зберігся інтер'єр будинку зі зйомок, оскільки перед продажем тут проводили ремонт.

Особливості маєтку / Фото New York Post

Третя будівля призначена для проведення вечірок. На 278 квадратних метрах розташовано вітальню, кухню, санвузол, криту терасу та зимовий сад. Також на території є джакузі, кілька гаражів і штучне озеро. Поруч із ним облаштували місце для відпочинку з багаттям.