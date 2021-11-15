Рієлтори, які займаються продажем Форт Вінгейту зацікавлені в покупцях, які допоможуть місту відновитися. Розповідаємо, що відомо про загадкову ділянку та яка її орієнтована ціна.

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Що є в місті

Місцеві будівлі / Фото New York Post

Покупець отримає місто площею 73 тисячі квадратних метрів, кафе, поштове виділення, заправку та стоянку для авто, де нараховується 80 будинків на колесах. Крім цього, у містечку розташовано 27 житлових будинків. У сусідньому населеному пункті функціонує школа.

Через дорогу розташована покинута військова база, яка використовувалася для зберігання вибухівки часів Першої та Другої світових воєн.

Історія міста

Заправка у військовому містечку / Фото New York Post

З 1890 до 1910 року тут жили військові. З 1946 року містом управляє сім'я, яка здавала місцеву нерухомість в оренду. Нинішній власник є начальником місцевої пожежної служби та поліції, проте він готовий передати управління містом іншим людям. Оскільки він ніколи не виїжджав з Форт Вінгейту, решту життя чоловік мріє провести в подорожах.

Наразі ціна усього міста становить 11 мільйонів доларів.

Кафе, яке досі функціонує / Фото New York Post

За словами рієлтора деякі кіностудії країни вже звернулися до них із проханням перетворити це місце на знімальний майданчик, зберігши при цьому атмосферу містечка. Але поки що пошук націлений на людей, які забезпечать безпеку та допоможуть розвивати туристичний потенціал місцевості.