В США продаються будинки, надруковані на 3D-принтері: що в них особливого

У США завершилося виготовлення квартету будинків, спроєктований фірмою Logan Architecture. Для реалізації проєкту використали спеціальний бетон, надрукований на 3D-принтерах. За реалізацію матеріалу відповідала технологічна компанія ICON.

Розробники стверджують, що завдяки інноваційним технологіям, їм довелося створити міцніший та довговічніший матеріал. Крім того, нові будинки стійкіші до погодніх умов.

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Переваги матеріалів, створених за допомогою 3D принтерів

Будинки, надруковані на 3D-принтері / Фото Dezeen

Технологія 3D-друку дозволяє створювати безпечніші та стійкіші будинки, які краще протистоять вогню, повені, вітру та іншим екстримальним умовам, – заявили в компанії ICON.

Надруковані на 3D-принтері елементи використали для зведення 2-х будинків з 2-ма спальнями та 2-х будинків, де розташовано 4 спальні. На друк матеріалів для кожного з них пішло від 5 – 7 днів. Будівництво завершилося у березні 2021 року.

На друк матеріалів для кожного з них знадобився тиждень / Фото Dezeen

Хоча всі будинки, надруковані на 3D-принтері, розрізняються за розміром і плануванням, всі вони схожі за зовнішніми та внутрішніми характеристиками. Верхні поверхи та дах з дерев'яного каркаса оброблені чорною металевою фальцевою покрівлею, а нижня сторона – червоним кедром.

Будинки відрізняються за плануванням / Фото Dezeen

Інтер'єр будинків

В США продаються будинки, надруковані на 3D-принтері / Фото Dezeen

Інтер'єри будинків були розроблені дизайнеркою Клер Зіннекер, яка надихалася натуральними матеріалами: деревом, металом і бетоном. Для оформлення кімнат вона використала зелений, білий та теракотовий кольори. Особливий акцент інтер'єру – світильники, які поєднуються з натуральними матеріалами.

В інтер'єрі використано натуральні матеріали / Фото Dezeen

Інтер'єр будинків / Фото Dezeen

Завдяки використанню енергоощадних технологій, будинки зекономлять чимало коштів майбутнім власникам.