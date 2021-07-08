У США виставили на продаж будинок Марка Твена: фото розкішного маєтку

У США продають маєток, де провів останні роки життя письменник Марк Твен. Особняк розташований в містечку Реддінг у штаті Коннектикут.

Об'єкт нерухомості, побудований у 1908 році, хочуть реалізувати за 4,2 мільйона доларів (115 мільйонів гривень). Як він виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про будинок

Семюель Лангхорн Клеменс, відомий всьому світу як Марк Твен, побудував маєток "Стормфілд" у місті Реддінг у 1908 році. Особняк, який зведено у стилі тосканської вілли, отримав свою назву на честь розповіді Марка Твена "Візит капітана Стормфілда в рай". У будинку письменник прожив два роки – до своєї смерті в 1910 році.

У 1923 році особняк сильно постраждав від пожежі. Його відновили через 2 роки.

Гарний будинок сильно постраждав під час пожежі, але його відновили / Фото mansionglobal

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Що є у будинку

Площа маєтку становить понад 11 гектарів. Крім основного будинку, тут розташований котедж доглядача, в якому є дві спальні, басейн з підігрівом і будиночок біля басейну. Особняк площею 590 квадратних метрів має кам'яні стіни, колони, оригінальні тераси та сади. Всередині є вітальня, їдальня, бібліотека.

Як зазначила рієлторка Sotheby`s Internatinal Realty Лаура Фрід Анкона, яка займається продажем нерухомості, цей будинок вважається одним з основних у Реддінгу. Адже він є частиною спадщини міста.

Як виглядає будинок Марка Твена у місті Реддінг​ / Фото Mansion Global: