Стартова ціна об'єкта – 7 мільйонів доларів (191 мільйон гривень). Як він виглядає і що є всередині – дивіться далі.

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Що відомо про будинок

Маєток Winfield Hall, розташований у місті Глен-Коув, і займає 6,5 гектара. Об'єкт було спроєктовано для Вулворта у 1917 році. Тоді особняк вважався найбільшим у країні. З 1978 року власником маєтку є Деніз Бетанкур.

У 2014 році в Winfield Hall знімали сцени для кліпу Тейлор Свіфт. Ролик на YouTube переглянули понад 2,8 мільярда разів.

Стартова ціна нерухомості на аукціоні – 7 мільйонів доларів. Однак спочатку об'єкт хотіли продати за 20 мільйонів доларів (547 мільйонів гривень).

Розкішний об'єкт хотіли продати за 20 мільйонів доларів / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real

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Що є в особняку та на території

Площа будинку складає близько 3 тисяч квадратних метрів. У ньому є 56 кімнат. Інтер'єр щедро прикрашений декором з елементами з мармуру і позолоти.

Найдорожчим елементом інтер'єру вважається сходи з білого мармуру. Вони обійшлися у два мільйони доларів (55 мільйонів гривень).

Сходи з білого мармуру – найдорожчий елемент особняка / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real

Як виглядає особняк / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real, The New York Post:

Кліп Тейлор Свіфт, який знімали в особняку: