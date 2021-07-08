Стартова ціна об'єкта – 7 мільйонів доларів (191 мільйон гривень). Як він виглядає і що є всередині – дивіться далі.
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Що відомо про будинок
Маєток Winfield Hall, розташований у місті Глен-Коув, і займає 6,5 гектара. Об'єкт було спроєктовано для Вулворта у 1917 році. Тоді особняк вважався найбільшим у країні. З 1978 року власником маєтку є Деніз Бетанкур.
Стартова ціна нерухомості на аукціоні – 7 мільйонів доларів. Однак спочатку об'єкт хотіли продати за 20 мільйонів доларів (547 мільйонів гривень).
Розкішний об'єкт хотіли продати за 20 мільйонів доларів / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real
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Що є в особняку та на території
Площа будинку складає близько 3 тисяч квадратних метрів. У ньому є 56 кімнат. Інтер'єр щедро прикрашений декором з елементами з мармуру і позолоти.
Сходи з білого мармуру – найдорожчий елемент особняка / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real
Як виглядає особняк / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real, The New York Post:
Кліп Тейлор Свіфт, який знімали в особняку: