Заявлена вартість нерухомості – 20 мільйонів доларів (533 мільйонів гривень). Що в ній незвичайного – дивіться далі.

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Що відомо про нерухомість

Шикарний об'єкт у Сент-Луїсі був побудований у 2001 році на ділянці у 80 тисяч квадратних метрів. Площа нерухомості – близько 1,4 тисячі квадратних метрів. Тут є все необхідне для комфортного життя: стайня, грот з водоспадом, величезний гараж, басейн з гірками, баскетбольний майданчик. Рієлтори вважають маєток найцікавішим об'єктом у США.

Власники хочуть отримати за маєток 20 мільйонів доларів / Фото Daily Mail

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Що є всередині головного будинку

В особняку є 7 спалень, 13 ванних кімнат, величезна бібліотека, зал для гри в боулінг, два тренажерних зали, конференц-хол. У будинку проживає подружжя. За нерухомість воно хоче отримати 20 мільйонів доларів. За словами рієлторів, об'єкт може увійти в історію як найдорожчий особняк у місті.

Як виглядає розкішний маєток у США / Фото Jam Press/TopTenRealEstateDeals: