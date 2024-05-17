Тепер ні копійки за оренду: як хлопець зробив зі старого трейлера чудовий будиночок

22-річний Джек Маккенна з Британії купив старий трейлер на фермерському аукціоні за копійки. Хлопець надихнувся результатами різних переоблаштувань, тож вирішив зробити з нього затишне житло.

Хоч це коштувало британцю багато часу та зусиль, тепер він має своє гніздечко та не буде витрачати багато грошей на оренду. До того ж на повне перевтілення він витратив усього 5000 фунтів, а це близько 250 тисяч гривень.

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Крихітний, але дуже затишний будиночок

Хлопець подбав про перевезення трейлера до саду батьків. З матеріалами йому допоміг дядько, який подарував їх безплатно зі свого будмайданчика.

На переоблаштування трейлера Джеку знадобилося три роки, адже він не просто зробив ремонт усередині. Хлопець подбав про екстер'єр свого житла, щоб він був максимально схожий на звичайний будиночок. Окрім того, хлопець працював нерегулярно, а коли повертався з університету на канікули.

Хлопець добре продумав планування свого майбутнього помешкання. Оскільки площа трейлера дуже маленька, то потрібно було ефективно організувати простір. Приміщення має два рівні: верхній – компактна кухня, а нижній – спальне місце.



Спальна, робоча та кухонна зони помістилися з в одній кімнаті / Фото Living Big

Також у помешканні є письмовий стіл, телевізор і багато настінних полиць для зберігання речей. Джек навіть подбав про крихітну ванну кімнату з компостним туалетом і раковиною.

Я дуже цим пишаюся цим проєктом. Він дав мені розуміння, що я сильніший, ніж думав, і можу зробити все, якщо буде задум,

– поділився емоціями хлопець.



Британець придбав трейлер і зробив з нього будиночок / Фото Living Big

І хоч будиночок крихітних розмірів, Джек запросив свою дівчину переїхати до нього. Вона погодилася, тому незабаром пара житиме там разом.