Під час ремонту кухні британець знайшов старовинний живопис, що має національне значення

Британець Люк Будворт взявся ремонтувати свою кухню та викликав підрядників. Коли вони відсунули шафу, то побачили настінні малюнки.

Цей витвір мистецтва, як з'ясувалося згодом, старший за США. Його створили близько 400 років тому.

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Британець знайшов старовинний живопис під час ремонту

Спочатку частину старовинного живопису помітили підрядники під його шафою.

Коли вони знайшли це, я знав, що з іншого боку димоходу є паралельний шматок дерева, у якому могло бути те саме,

– розповів Люк Будворт.

Британець раніше помічав хиткий шматок стіни, але думав, що за нею встановлені труби. Як тільки підрядники вказали на це, Будворт захопився іншим кутом. Там він знайшов ще одну частину малюнка.



Стародовні фрески / Фото Люка Будворта

"Спочатку я подумав, що це старі вікторіанські шпалери, але незабаром я побачив, що вони насправді намальовані", – зізнається Будворт.

Експерти вважають, що картини датуються 1660 роком і зображують сцени з книги поета Френсіса Куорлза "Емблеми" 1635 року.

Малюнок із книги на стіні / Фото Люка Будворта

"Вони мають національне значення, і в контексті Йорка, де домашні настінні розписи досить рідкісні, вони становлять особливий інтерес", – сказав старший архітектурний дослідник групи Historic England в регіоні.