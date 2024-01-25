У британському місті продають старовинний замок за дуже низькою ціною: він просто вражає

Приватний мініатюрний замок з вежею продають у місті Кент, що водночас є портом. Шанс придбати таку розкішну нерухомість за дуже низьку ціну трапляється рідко.

Замок з однією спальнею має свою власну крихітну башточку та вирізняється готичним інтер'єром. Всередині навіть є невеликий банкетний зал. Ціна питання – мінімум 120 тисяч фунтів стерлінгів.

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Старовинний замок шукає нового власника

Розкішний будинок датується 1800-ми роками. Те, що він давній, стає зрозуміло з фото. Та прямими вказівками на давнину є стелі з відкритими дерев’яними балками та ліжком з балдахіном, яке колись було у всіх поважних осіб.

Вітальня з оригінальним каміном / Фото Jam Press

Велика вітальня займає більшу частину першого поверху. На фотографіях видно масивний цегляний камін зі зручними на вигляд, але старими диванами. У кухні є необхідні меблі та сантехніка, зокрема пральна машинка і холодильник. У бенкетному залі є обідній стіл, що втиснутий біля підніжжя вузьких кручених сходів.

Спальня зі старовинним ліжком / Фото Jam Press

На верхньому поверсі є спальня з двоспальним ліжком і каміном. На першому поверсі також облаштували окрему ванну кімнату.

Інтер'єр кухні / Фото Jam Press

Житло планують презентувати на аукціоні, що відбудеться 31 січня. Тобто 120 тисяч фунтів не є остаточна ціна.