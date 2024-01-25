Замок с одной спальней имеет свою крошечную башенку и отличается готическим интерьером. Внутри есть даже небольшой банкетный зал. Цена вопроса – минимум 120 тысяч фунтов стерлингов.

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Старинный замок ищет нового владельца

Роскошный дом датируется 1800-ми годами. То, что он старый, становится понятно с фото. И прямыми указаниями на древность являются потолки с открытыми деревянными балками и кроватью с балдахином, когда-то у всех уважаемых лиц.

Гостиная с оригинальным камином / Фото Jam Press

Большая гостиная занимает большую часть первого этажа. На фотографиях виден массивный кирпичный камин с удобными с виду, но старыми диванами. В кухне есть необходимая мебель и сантехника, в частности стиральная машинка и холодильник. В банкетном зале есть обеденный стол, вдавленный у подножия узкой винтовой лестницы.

Спальня со старинной кроватью / Фото Jam Press

На верхнем этаже есть спальня с двуспальной кроватью и камином. На первом этаже также обустроили отдельную ванную.

Интерьер кухни / Фото Jam Press

Жилье планируют представить на аукционе, который состоится 31 января. То есть 120 тысяч фунтов не окончательная цена.