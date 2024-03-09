"Рожева леді": на ринку з'явився старовинний вікторіанський будинок за дуже дешеву ціну

У містечку Марін-Сіті, штат Мічиган, продають антикварний будинок під назвою "Рожева леді". Його збудували у 1882 році, тобто у вікторіанську епоху.

Зовні будинок величний і розкішний, як і всередині. Попри те, його продають за скромні 290 тисяч доларів США.

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Творіння вікторіанської епохи

Старовинний будинок площею 160 квадратних метрів має модернізований інтер'єр у поєднанні з елементами епохи.

"Власниця живе там 11 років і є завзятою колекціонеркою антикваріату. Колись вона закохалася в будівлю і захотіла відреставрувати її", – розповіла агентка з лістингу Джоан Шиндерле-Кінг.

Серед оригінальних елементів у будинку збереглися старовинні дверні ручки, вбудована шафа, вітражні вікна та камін з полицею.

Розкішний і затишний інтер'єр / Фото Realtor

"Власниця хотіла зберегти естетику будинку того часу. Вона модернізувала будинок, але зберегла відчуття епохи. Всі стелажі на кухні оригінальні. Вона додала стелю з бісерної дошки, тому що первісна жерстяна стеля була в жахливому стані", – розповіла агентка.

У будинку є світла вітальня з триметровою стелею, офіційна їдальня, кухня із сучасною технікою і коморою дворецького, три спальні додаткова кімната та ванна. Окремо є садовий сарай у стилі пряникового будиночка, який можна використовувати як місце для розваг.