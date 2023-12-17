Ніхто й не здогадувався: раніше цей ефектний котедж був звичайною школою

Це повністю відреставрована будівля школи в стилі неоготики в Атенах, штат Джорджія. Зараз вона є затишним житловим котеджем, який став дуже популярним на ринку нерухомості.

Цей історичний будинок набагато більший за звичайний котедж. Його площа становить 355 квадратних метрів, і вміщує він аж п'ять спалень. Унікальну власність 1873 року продають за 1,99 мільйона доларів.

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Історичний котедж був колись звичайною школою

У 1873 році це була одна з перших шкіл в Атенах. У кварталі є ще три інші об'єкти, які були частиною початкового шкільного подвір'я, і зараз їх теж переоблаштували на будинки.

"Освітлені сонцем житлові приміщення та 5-метрові стелі справді виділяють цей дім з-поміж інших", – вважає агент з лістингу.

Будинок розділений на три окремі житлові зони: дві сімейні та одна гостьова. Тому дві частини котеджу можна з упевненістю здавати в оренду.

Світлий і затишний інтер'єр / Фото Georgia MLS

Останній раз житло оновлювали у 2018 році, зокрема замінювали сантехніку та електрику всередині, а також фарбували будинок зовні й замінювали дах. До слова, будинок так добре переоблаштували, що мало деталей натякають на його минуле. Та і їх ніхто не помічає.

До власності належить гарне озеленене подвір'я, сад і ставок. Вона стане затишним гніздечком для великої сім'ї.

Велике подвір'я / Фото Georgia MLS