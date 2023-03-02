Цей напрямок з'явився в Німеччині на початку ХХ століття, і одразу став популярним серед населення із середнім статком. Пізніше стиль отримав визнання і в інших країнах.

Зверніть увагу Що таке технічний паспорт будинку та хто оплачує його виготовлення

Стиль баугауз

Його характерними рисами є:

доступність;

простота;

використання якісних матеріалів;

відсутність декору;

ергономічність.

Вбудовані меблі, прості форми та мінімум речей – коротко про основне.

Баугауз передбачає мінімум декору / Фото Getty Images

Які матеріали використовують

Баугауз одразу помітний в інтер'єрі: прямі лінії, суворі геометричні форми, наявність металу, відсутність нефункціональних елементів. Світла висока стеля, підлога з ламінату, паркету, лінолеуму. Штучні матеріали ефектно виглядають зі шкірою, деревом, каменем та склом.

Дивани та крісла обтягнуті грубою тканиною, шкірою з металевими вставками, відсутні підлокітники. Вбудовані шафи виконані у строгому дизайні.

Освітлення

Баугауз передбачає багатого світла, яке розширює простір. Навіть невелика кімната, виконана в цьому стилі, виглядатиме затишною та просторою.

Кімнати добре освітлені / Фото Livingetc

Колір

Колірна гама представлена ​​поєднанням теплих і холодних відтінків. Камінь гармоніює з деревом, метал чи скло – з грубим текстилем та шкірою. У більшості випадків використовують тільки натуральні кольори: білий, пісочний, молочний, кава з молоком і чорний. В окремих випадках допускається мінімальна присутність зеленого, червоного, жовтого та синього кольорів.

Декор

Баугауз вніс зміни до оформлення. Цей тренд спонукає бачити красу в простих лініях, металевому каркасі та геометричних формах. Якщо ви шанувальник елегантної простоти – це безперечно ваш стиль.