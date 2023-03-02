Геометрія, яка вражає: що треба знати про стиль баугауз
Джерело:room to do
Баугауз – це про практичність, помірну кількість деталей і прагнення до комфорту. Особливістю цього стилю є використання геометричних фігур.
Цей напрямок з'явився в Німеччині на початку ХХ століття, і одразу став популярним серед населення із середнім статком. Пізніше стиль отримав визнання і в інших країнах.
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Стиль баугауз
Його характерними рисами є:
- доступність;
- простота;
- використання якісних матеріалів;
- відсутність декору;
- ергономічність.
Вбудовані меблі, прості форми та мінімум речей – коротко про основне.
Які матеріали використовують
Баугауз одразу помітний в інтер'єрі: прямі лінії, суворі геометричні форми, наявність металу, відсутність нефункціональних елементів. Світла висока стеля, підлога з ламінату, паркету, лінолеуму. Штучні матеріали ефектно виглядають зі шкірою, деревом, каменем та склом.
Дивани та крісла обтягнуті грубою тканиною, шкірою з металевими вставками, відсутні підлокітники. Вбудовані шафи виконані у строгому дизайні.
Освітлення
Баугауз передбачає багатого світла, яке розширює простір. Навіть невелика кімната, виконана в цьому стилі, виглядатиме затишною та просторою.
Колір
Колірна гама представлена поєднанням теплих і холодних відтінків. Камінь гармоніює з деревом, метал чи скло – з грубим текстилем та шкірою. У більшості випадків використовують тільки натуральні кольори: білий, пісочний, молочний, кава з молоком і чорний. В окремих випадках допускається мінімальна присутність зеленого, червоного, жовтого та синього кольорів.
Декор
Баугауз вніс зміни до оформлення. Цей тренд спонукає бачити красу в простих лініях, металевому каркасі та геометричних формах. Якщо ви шанувальник елегантної простоти – це безперечно ваш стиль.