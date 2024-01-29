Як визначитися зі стилем ванної кімнати: три головні поради від дизайнерів

Ванна кімната – це вже не той другорядний простір, дизайн якого має бути максимально простим і функціональним. Інтер'єр ванної облаштовують розкішним і красивим, а також відповідно до певного стилю.

Дизайнери розповіли, як правильно обрати стиль дизайну для ванної кімнати, щоб він ідеально доповнював "загальну картину" житла. Головне – стиль має бути позачасовим.

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Враховуйте стиль вашого житла

Маленька ванна кімната з червоним туалетним столиком і дзеркалом / Фото Future

"Вибираючи стиль ванної кімнати, враховуйте стиль решти вашого дому. Він традиційний, сучасний чи щось посередині? Зовнішній вигляд вашої ванної дійсно має бути таким же", – каже дизайнерка Емі Янгблад з Огайо.

Ще одна американська дизайнерка Кеті Куо каже схожу річ: "Якщо у вас є загальний стиль дизайну інтер'єру, то є сенс зберегти цю естетику і у вашій ванній кімнаті".

Дотримання цієї поради допоможе створити цілісний дизайн у домі. Інтер'єри кімнат будуть плавно переходити один в одного з відчуттям легкості.

Не бійтеся використовувати нетипові кольори та візерунки

Темна ванна кімната з ефектним кремовим дзеркалом / Фото Inside Stories

"Не соромтеся додавати насичений колір і цікавий візерунок у ванну кімнату за допомогою ефектної плитки або шпалер. Ці деталі не тільки нададуть ванній кімнаті унікальної атмосфери, а й незмінно покращать вам настрій", – вважають дизайнери.

У ванній кімнаті варто поекспериментувати з кольором. До прикладу, у вас будинок у прибережному пляжному стилі з використанням блакитних, сірих і брудно-білих кольорів. У ванній кімнаті можна спробувати створити тепліший дизайн з відтінками коралового та теракотового.

Оберіть дизайн у нейтральних тонах

Біла ванна кімната з дерев'яною тумбою / Фото Arsight

Багато дизайнерів схиляються до думки, що інтер'єр основної ванної кімнати має бути в нейтральних стриманих тонах. Це точно гарантуватиме актуальність дизайну принаймні на 20 років.

Однак класика не одразу означає нудний дизайн. Розкішне оздоблення, як-от з дуба і полірованого нікелю додає родзинки у білій ванній кімнаті. Це, до речі, гарна ідея для створення теплого мінімалізму.